Bowman diz que são necessários mais aumentos de juros pelo Fed para garantir controle "oportuno" da inflação

"É provável que o progresso contra a inflação seja lento, dado o atual nível de restrição da política monetária", disse ela, observando que, nas projeções das autoridades divulgadas pelo Fed nesta semana, a inflação permanece acima da meta de 2% "pelo menos até o final de 2025".

Bowman disse que apoia a decisão do banco central desta semana de manter sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50% por enquanto, devido aos "dados mistos" que, juntamente com sinais de crescimento econômico "sólido" contínuo, também incluem algum declínio na inflação e evidências de desaceleração do crescimento do emprego.

Mas o quadro não está claro, disse ela, com um risco particular de que "os preços da energia possam subir ainda mais e reverter parte do progresso que vimos"

Novas projeções divulgadas ao final da reunião de política monetária de dois dias na quarta-feira mostraram que as autoridades do Fed esperam, em média, mais um aumento da taxa de juros este ano. Nenhum deles espera que as taxas subam mais do que isso em 2023.

Uma autoridade do Fed prevê que a taxa de juros continuará ainda mais alta, chegando a 6% em 2024, enquanto pelo menos 13 dos 19 prevêem cortes no ano que vem.