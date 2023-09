De Cos, do BCE, diz que nível atual da taxa de juros deve levar inflação a 2%

FRANKFURT (Reuters) - O nível atual das taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) deve reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo, mas cortes nas taxas em algum momento não podem ser descartados, disse o formulador de política monetária do BCE, Pablo Hernández de Cos, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira.

"Com base nas informações disponíveis hoje e usando uma série de ferramentas analíticas, podemos dizer que o nível da taxa de juros que atingimos agora, se mantido por um período suficientemente longo, é amplamente consistente com o cumprimento de nossa meta de inflação no médio prazo", disse de Cos ao jornal financeiro Börsen-Zeitung, da Alemanha.

"Analisando as informações de hoje, certamente não podemos descartar cortes. Mas também não quero e não posso confirmá-los", acrescentou.