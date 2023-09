Desembargador suspende decisão que bloqueava R$346,7 mi da Usiminas

SÃO PAULO (Reuters) - Usiminas informou que foi suspensa a decisão liminar da justiça de Minas Gerais que bloqueava 346,7 milhões de reais da companhia, em ação movida em julho pelo Ministério Público do Estado, que acusa a empresa de emissão de poluição atmosférica na região da usina siderúrgica de Ipatinga.

Na quarta-feira, segundo a empresa, o desembargador Fábio Torres de Sousa, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, "deferiu a antecipação de tutela recursal para suspender a eficácia da decisão liminar até o julgamento do Agravo de Instrumento, suspendendo, em consequência, as determinações de bloqueio de valores nas contas da Usiminas e de comunicação ao mercado sobre a existência da ACP e da aludida ordem de bloqueio".

Na decisão de bloqueio do valor das contas da empresa, na segunda-feira, o juiz Rodrigo Braga Ramos, da 2ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga, determinou que a Usiminas, no prazo de 48h, comunicasse ao mercado financeiro e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a existência da ação judicial e a ordem de bloqueio dos recursos.