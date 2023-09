Dólar fecha dia perto da estabilidade, mas sobe 1,26% na semana

Na B3, às 17:24 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,08%, a 4,9375 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista avançou mais de 1% ante o real, na terceira sessão consecutiva de ganhos, com investidores repercutindo sinalização dura com a inflação do Federal Reserve e a perspectiva de juros altos por mais tempo nos EUA.

Nesta sexta-feira, o dólar sustentou perdas maiores ante o real no período da manhã, com alguns investidores realizando os lucros mais recentes. Além disso, as notícias que vieram da China foram positivas. Os contratos futuros de minério de ferro -- importante produto de exportação brasileiro -- subiram, em meio a relatos de medidas de apoio da China às empresas.

“Os incentivos na China influenciaram o câmbio de novo. Essa história beneficiou as commodities, que por sua vez beneficiam moedas ligadas a commodities, como o real brasileiro”, pontuou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

Nos EUA, dados da atividade industrial divulgados pela manhã pesaram sobre o dólar, o que também se refletiu nas cotações no Brasil.

A S&P Global informou que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) composto preliminar para os EUA, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu para 50,1 em setembro, em comparação com leitura final de 50,2 em agosto. O resultado de setembro ficou ligeiramente acima do nível 50 que separa expansão e contração.