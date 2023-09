Dólar recua com alívio sobre China e após salto da véspera, mas caminha para alta semanal

"Nós devemos ver ao longo desse curto prazo uma grande saída de volume de dólar", previu Riauba, ainda citando o cenário de juros mais altos nos EUA por mais tempo.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou nesta semana a Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano, e sinalizou que manterá o ritmo de cortes.

Embora a ocorrência de reduções na Selic simultaneamente à manutenção de uma política monetária apertada pelo Fed signifique a redução do diferencial de juros entre Brasil e EUA --cenário ruim para o real--, muitos participantes do mercado têm ponderado que os juros domésticos seguirão em patamar restritivo mesmo com o início do afrouxamento pelo Copom, de forma que o impacto na moeda brasileira será limitado.