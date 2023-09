Empresas da zona do euro estão finalmente absorvendo pressões salariais, diz economista-chefe do BCE

NOVA YORK (Reuters) - As empresas da zona do euro estão finalmente absorvendo as pressões salariais e o mercado de trabalho começou a se suavizar, disse na quinta-feira o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, sugerindo que as pressões inflacionárias decorrentes dos aumentos salariais estão finalmente diminuindo.

O BCE elevou sua taxa de depósito para um recorde de 4% na semana passada para combater a inflação excessiva, mas um mercado de trabalho excepcionalmente apertado manteve a pressão de alta sobre os salários, aumentando o risco de aumento dos preços ao consumidor.

Embora esteja longe de declarar vitória sobre a inflação, Lane argumentou que há sinais preliminares de que as pressões salariais podem estar se suavizando, o que pode aliviar os temores de algumas autoridades de política monetária conservadoras que estão mantendo novos aumentos nas taxas de juros sobre a mesa.