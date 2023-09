Governo melhora projeção de déficit fiscal em 2023 para R$141,4 bi

Os dados mostram que a redução de 3,9 bilhões de reais na expectativa para o déficit em 2023 foi impulsionada por uma elevação de 5,3 bilhões de reais na previsão de receita líquida, já descontadas as transferências a governo regionais, a 1,915 trilhão de reais, com expectativa de maior ganho com royalties e receitas previdenciárias compensando previsão de menor arrecadação tributária.

Do lado da despesa, houve uma elevação menor, de 1,3 bilhão de reais, a 2,056 trilhões de reais, com economias apontadas em gastos com pessoal e subsídios.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) da Fazenda melhorou nesta semana a projeção oficial para o desempenho da atividade econômica em 2023, vendo agora um crescimento de 3,2% para o Produto Interno Bruto (PIB), de 2,5% em julho. Um desempenho melhor da atividade tende a impulsionar a arrecadação tributária.

Até o momento, no entanto, as receitas do governo vêm apresentando retrações sucessivas, e o governo reduziu em 4,8 bilhões de reais a previsão para a arrecadação de tributos no ano. Dados da pasta mostraram na quinta-feira que a arrecadação total recuou em agosto pelo terceiro mês consecutivo, em movimento que a Receita Federal vem atribuindo a ganhos atípicos em 2022 que elevaram a base de comparação com este ano.

Em comunicado sobre a decisão de cortar os juros na quarta-feira, o Banco Central voltou a abordar a questão fiscal, reforçando a importância "da firme persecução" das metas fiscais para a ancoragem das expectativas de inflação e para a condução da política monetária.

Para este ano, o Orçamento estima um déficit fiscal de 228,1 bilhões de reais, rombo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu diminuir para patamar próximo a um déficit de 100 bilhões de reais.