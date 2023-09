Ibovespa ensaia recuperação com apoio de Vale e Petrobras

- ITAÚ UNIBANCO PN operava estável, a 26,99 reais, reduzindo o fôlego da abertura, assim como BRADESCO PN operava estável, a 14,26 reais.

- IRB(RE) subia 4,81%, a 41,62 reais. A empresa de resseguros divulgou na noite de quinta-feira que registrou lucro líquido de 22,3 milhões de reais em julho, em comparação com prejuízo de 58,9 milhões de reais no mesmo mês do ano passado. Na máxima mais cedo, a ação subiu a 42,99 reais.

- EQUATORIAL ON caía 1,03%, a 32,81 reais, entre as maiores pressões de baixa. O índice do setor elétrico cedia 0,46%.

- BRASKEM PNA recuava 2,02%, a 20,86 reais, tendo renovado mínima intradia desde o começo de maio a 20,8 reais. Os papéis seguem pressionados pelas incertezas envolvendo uma esperada venda da participação da Novonor na petroquímica.