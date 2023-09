Ibovespa fecha quase estável com acomodação após Fed, mas tem pior semana desde março

- CASAS BAHIA ON cedeu 8,11%, a 0,68 real, acumulando recuo de 38,8% no mês na sequência de perda de 41,2% em agosto. MAGAZINE LUIZA ON cedeu 4,68%, a 2,24 reais. No varejo alimentar, CARREFOUR BRASIL ON avançou 2,81%, a 9,15 reais, após seis pregões de queda.

- BRASKEM PNA recuou 3,29%, a 20,59 reais, tendo renovado mínima intradia desde o começo de maio a 20,4 reais. Os papéis seguem pressionados pelas incertezas envolvendo uma esperada venda da participação da Novonor na petroquímica.