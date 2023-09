Maxmilhas pede recuperação judicial em meio a crise no setor de turismo online

A 123 Viagens e Turismo (123 Milhas), sua controlada Art Viagens e Turismo (HotMilhas) e a sua sócia Novum Investimentos entraram com pedido de recuperação judicial no TJMG no final de agosto, com dívidas de 2,3 bilhões de reais.

O tribunal aprovou a solicitação mas na última quarta-feira suspendeu o processo a pedido do Banco do Brasil alegando que as recuperandas não forneceram todos os documentos necessários para o processo, além de não apresentarem a lista de credores junto à petição inicial.

A 123 Milhas disse em nota que o deferimento do pedido de recuperação judicial e seus efeitos seguem vigentes, incluindo o "período de blindagem" -- quando a empresa fica protegida contra ações de credores e outras medidas judiciais -- até que seja concluída perícia designada pelo desembargador.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)