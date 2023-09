Minério de ferro em Cingapura volta a subir acima de US$120/t em semana de negociação volátil

No entanto, os preços do insumo para fabricação de aço caminhavam para uma queda semanal em meio a preocupações persistentes com o conturbado setor imobiliário da China, maior produtora mundial de aço.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 3,2%, a 121,20 dólares por tonelada. O contrato caiu mais de 1% esta semana, depois de atingir um pico de seis meses na semana passada.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,9%, a 871,50 iuanes (119,38 dólares) por tonelada.

Traders comemoraram reportagens da mídia estatal dizendo que a China continuaria a derrubar as barreiras de acesso ao mercado e a aumentar as medidas de apoio à economia privada, citando 22 medidas emitidas pela Administração Estatal de Regulamentação do Mercado.

A Rio Tinto, a maior produtora de minério de ferro do mundo, disse que interrompeu os trabalhos em uma unidade de Pilbara, na Austrália, depois que um arbusto e uma rocha de um metro quadrado caíram da saliência de um abrigo de rochas em uma área adjacente à unidade.

No entanto, as preocupações com o setor imobiliário da China, atingido por uma crise, amenizaram o rali do minério de ferro.