Operações da polícia contra o tráfico de drogas deixam 11 mortos na Bahia

“Nas diligências, 15 homens e mulheres tiveram os mandados de prisão cumpridos e seis resistiram, foram socorridos para o hospital, mas não sobreviveram“, disse a Secretaria de Segurança.

Na véspera, uma ação conjunta das polícias civil, militar e federal resultou em outros cinco suspeitos mortos no município de Simões Filho, de acordo com o governo baiano.

”Os policiais foram até o Barro Duro, localidade no município de Simões Filho, e visualizaram os homens. Na aproximação, os integrantes de uma facção atiraram e acabaram feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram”, informou a secretaria.

De acordo com a pasta, os homens teriam envolvimento com um confronto ocorrido em Valéria, um bairro de Salvador, na semana passada, que terminou com um policial federal morto e outros dois, um civil e um federal, feridos.

Três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, uma espingarda, seis pistolas, dois revólveres, granada, munições, entre outros itens foram apreendidos ao longo da semana, de acordo com as autoridades.

A Bahia tem registrado uma série de mortes durante ações policiais ou com envolvimento do crime organizado nos últimos meses, com 19 mortes no intervalo de apenas uma semana no início de agosto e uma chacina com nove vítimas no mesmo mês.