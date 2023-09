Preço da gasolina na Rússia cai quase 10% após governo proibir exportação

Em resposta, a Rússia proibiu temporariamente, na quinta-feira, as exportações de gasolina e diesel para todos os países, com exceção de quatro ex-estados soviéticos. O país exportou cerca de 1 milhão de barris de diesel e 130 mil barris de gasolina por dia neste ano, de acordo com o JP Morgan.

A empresa russa de oleodutos Transneft interrompeu as remessas para exportação de óleo diesel do porto de Primorsk, no Mar Báltico, e de Novorossiysk, no Mar Negro, informou a agência de notícias TASS, citando a empresa.

Um porta-voz do Kremlin disse aos repórteres que a proibição de exportação durará o tempo necessário para garantir a estabilidade do mercado.

"Era necessário regular esse mercado no contexto do trabalho de colheita, processos agrícolas... o consumidor comum, não apenas o atacado, mas também o mercado de varejo", disse o porta-voz Dmitry Peskov.

O primeiro vice-ministro da Energia, Pavel Sorokin, disse na quinta-feira que a proibição era indefinida e que outras medidas do governo dependeriam da "saturação" do mercado de combustível.

"Acreditamos que a proibição de fato será temporária e durará apenas algumas semanas, até que a colheita termine em outubro", disse o JP. Morgan em nota a clientes.