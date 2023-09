Renault defende cotas para importação de elétricos sem imposto com base em volume de produção

Pode parecer um contrassenso, mas para Gondo o lançamento de um carro 100% elétrico, importado da França, ajuda a empresa a entrar em um segmento do mercado de alta margem, o de SUVs eletrificados, enquanto segue apostando na convivência de múltiplas tecnologias de motorização no Brasil, com ênfase nos híbridos flex.

Até agora, o único carro elétrico da Renault no Brasil era o compacto Kwid lançado no ano passado, importado da China, que é vendido no país por cerca de 140 mil reais e que segundo ranking da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) vendeu duas unidades em agosto. Enquanto isso, o veículo elétrico mais vendido no mês passado foi o hatch BYD Dolphin, com 371 unidades, vendido por cerca de 150 mil reais.

Diferente do Kwid, o Megane E-tech é um utilitário mais voltado para o consumidor de alta renda, chamados de "early adopters" pelo executivo. O preço do carro é de cerca de 280 mil reais.

"Defendemos que as montadoras que seguem investindo no Brasil tenham um prazo de transição, que o mercado (de elétricos) não seja aberto, mas que possua cotas o que permitiria seu desenvolvimento", disse Gondo.

A expectativa do setor é que o governo federal emita nos próximos dias medida que encerrará a isenção sem prazo definido do imposto de importação sobre carros elétricos adotado a partir do governo de Dilma Rousseff. A medida deve trazer cotas de importação sem a taxação de 35%, algo que o presidente da Renault Brasil defende que sejam definidas com base no atual nível de produção de cada montadora. "Tem que ser com base no volume total que cada um fabrica no país."

Na semana passada, o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento (MDIC), Uallace Moreira, afirmou à Reuters que a isenção de Imposto de Importação para veículos elétricos será extinta "em breve" e que a alíquota subirá gradualmente ao longo de três anos até atingir 35%.