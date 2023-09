S&P 500 e Nasdaq se recuperam com queda dos rendimentos dos Treasuries; Ford sobe

Por Ankika Biswas e Shristi Achar A

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq mostravam recuperação nesta sexta-feira, com os rendimentos dos Treasuries recuando de máximas de vários anos, enquanto as ações da Ford saltavam com a notícia de progresso nas negociações trabalhistas com o sindicato dos trabalhadores.

A Ford Motor avançava 2,5% depois que a Reuters informou que o sindicato United Auto Workers (UAW) estava prestes a anunciar o progresso nas negociações de contratos de trabalho com a montadora.