Stellantis anunciará investimentos de até R$2,5 bi em fábrica no RJ, dizem fontes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A montadora Stellantis deve anunciar nessa sexta-feira investimentos de até 2,5 bilhões de reais na unidade da empresa em Porto Real (RJ), disseram à Reuters fontes do governo do Rio de Janeiro.

O anúncio ocorrerá em cerimônia no palácio Guanabara, sede do governo fluminense e os recursos fazem parte do ciclo de investimentos que vai até 2025.

"Eles anunciarão o novo plano de investimentos da companhia e o novo veículo que será fabricado no polo de Porto Real", disse uma das fontes.