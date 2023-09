Stellantis anuncia investimentos de R$2,5 bi em fábrica no RJ até 2025

"Nós queremos proporcionar investimentos de 2,5 bilhões de reais até 2025", afirmou Filosa em cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, acrescentando que um terceiro veículo, que ainda "é segredo", também será fabricado na unidade. O primeiro foi o compacto C3, lançado em 2021.

De acordo com a Stellantis, os recursos são destinado ao desenvolvimento de novos produtos, P&D e modernização das instalações, sistemas e equipamentos da unidade industrial. A planta também é vista como estratégica para o desenvolvimento do grupo na América do Sul.

Do total, 330 milhões de reais foram aplicados no desenvolvimento de uma plataforma para ser utilizada na produção de modelos de diversas marcas do grupo, sendo compatível com motorização térmica, híbrida e elétrica.

O Polo Automotivo Stellantis funciona em Porto Real desde 2001. No período de 2011 a 2022, recebeu 7,6 bilhões de reais em investimentos. O grupo ainda tem outras duas fábricas no país.

A Stellantis é proprietária de marcas como Fiat, Peugeot e Jeep.

(Edição Paula Arend Laier e Pedro Fonseca)