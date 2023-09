Tesouro dos EUA lança grupos de trabalho econômico e financeiro com China

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira o lançamento formal de dois novos grupos de trabalho com a China sobre questões econômicas e financeiras, com o objetivo de proporcionar um fórum regular de comunicação entre as duas maiores economias do mundo.

Em um comunicado, o Tesouro disse que os dois grupos vão "se reunir regularmente" e se reportariam à secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e ao vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.