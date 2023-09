S&P 500 e Nasdaq registram maiores perdas semanais desde março

Além disso, os três registraram perdas na semana, com os índices S&P 500 e Nasdaq nas maiores quedas percentuais semanais desde março.

Na quinta-feira, o S&P 500 caiu abaixo da sua média móvel de 100 dias -- um nível de suporte fundamental -- pela primeira vez desde março. O seu fracasso em ultrapassar esse nível sugere que o índice ainda está sob pressão descendente.

Os rendimentos de referência do Treasury recuaram dos maiores níveis em 16 anos, à medida que os investidores mudaram o seu foco das orientações "hawkish" do Fed para dados econômicos importantes que aguardavam nos bastidores.

Nesta sexta-feira, comentários da diretora do Fed Michelle Bowman sugeriram que a taxa básica do Fed deveria ser aumentada ainda mais e mantida "em um nível restritivo durante algum tempo" para reduzir a inflação para a meta de 2% do banco central norte-americano.

O Dow Jones caiu 0,31%, para 33.963,84 pontos. O S&P 500 perdeu 0,23%, para 4.320,06 pontos. O índice de tecnologia ​​Nasdaq teve variação negativa de 0,09%, para 13.211,81 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, o de consumo discricionário sofreu a maior perda percentual, enquanto os de tecnologia e energia foram os únicos a obter ganhos.