Airbus nomeia chefe de vendas para comandar fabricação de jatos, dizem fontes

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - A Airbus está nomeando o chefe de vendas, Christian Scherer, como líder de sua divisão de fabricação de aviões, na maior reforma administrativa da empresa em anos, à medida que concilia pressões de oferta com os desafios na defesa e no espaço, disseram fontes do setor.

A mudança, que será anunciada nos próximos dias, libera o presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, para se concentrar em uma estratégia mais ampla, após quatro anos acumulando funções como chefe da unidade de fabricação de aviões, especialmente durante a pandemia.