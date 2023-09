BCE precisa ser cauteloso para não exagerar nas taxas de juros, diz Villeroy

PARIS (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) chegou a um ponto em que precisa ser cauteloso para não elevar demais as taxas de juros e deve tentar evitar um pouso forçado da economia, disse o integrante da autoridade monetária europeia François Villeroy de Galhau nesta segunda-feira.

O BCE elevou sua principal taxa de juros para um nível recorde de 4% este mês, após 10 aumentos sucessivos, mas sinalizou uma pausa em outubro.

No entanto, desde então, alguns membros do BCE indicaram que um aumento ainda é possível em face da inflação teimosamente alta da zona do euro, que, em 5,2% em agosto, continua bem acima da meta de 2% da autoridade monetária.