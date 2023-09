Blue Origin, de Bezos, nomeia ex-executivo da Amazon como CEO

Por Joey Roulette

(Reuters) - Bob Smith, o presidente-executivo da empresa espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, deixará o cargo no final do ano e será substituído pelo ex-executivo da Amazon Dave Limp, de acordo com emails vistos pela Reuters.

Limp, ex-vice-presidente sênior da Amazon que liderou a unidade de dispositivos de consumo da empresa, assumirá como presidente-executivo da Blue Origin a partir de 4 de dezembro, conforme email de Bezos, fundador da Blue Origin.