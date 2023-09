BNDES aprova financiamento de R$10 bi para obras do Novo PAC em SP

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta segunda-feira um financiamento de 10 bilhões de reais para obras do Novo PAC, do governo federal, no Estado de São Paulo.

Do montante total, 6,4 bilhões de reais serão para aportes públicos no projeto público-privado de implantação do Trem Intercidades Eixo Norte (TIC Eixo Norte), que ligará São Paulo a Campinas, disse o BNDES em nota.

Os 3,6 bilhões de reais restantes serão direcionados à aquisição de 44 trens no âmbito do projeto de extensão da linha 2-verde do metrô de São Paulo, que atualmente liga a Vila Madalena à Vila Prudente. Segundo o banco, a linha será prolongada por 8,2 km e ganhará oito novas estações.