Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 778 mi em agosto, diz BC

O Brasil registrou déficit em transações correntes de 778 milhões de dólares em agosto, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,21% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta segunda-feira.

Em agosto de 2022, o Brasil havia tido déficit em transações correntes de 7,016 bilhões de dólares.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram 4,270 bilhões de dólares, bem abaixo dos 10,014 bilhões de dólares em agosto do ano passado.