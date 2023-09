Chevron prepara nova perfuração de petróleo na Venezuela para aumentar produção

A campanha da empresa exige a adição de pelo menos duas poderosas plataformas de perfuração. O equipamento será instalado inicialmente no projeto Petroindependencia no Cinturão do Orinoco, a principal região produtora de petróleo da Venezuela, disse uma das fontes.

Duas outras joint ventures, a Petropiar, também no Cinturão do Orinoco, e a Petroboscan, próxima ao Lago Maracaibo, na região oeste do país, receberão as sondas em seguida. A ideia é perfurar dois poços por mês no Orinoco, disse essa pessoa.

A PDVSA não respondeu a um pedido de comentário. O Tesouro dos Estados Unidos não quis comentar. A Chevron disse que continua a conduzir seus negócios em conformidade com as leis e regulamentos, com a estrutura de sanções fornecida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês).

(Reportagem adicional de Sabrina Valle e Matt Spetalnick)