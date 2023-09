Confiança empresarial alemã piora em setembro, diz Ifo

O chefe de pesquisas do instituto, Klaus Wohlrabe, disse que ser provável uma contração no terceiro trimestre, após estagnação no segundo trimestre.

A economia alemã corre o risco de entrar em sua segunda recessão em um ano, depois de ter encolhido no último trimestre de 2022 e no primeiro de 2023.

"As empresas alemãs, assim como os políticos e toda a economia, estão gradualmente se acostumando com a ideia de que a economia passará por um período mais longo de crescimento moderado", disse o chefe global de macro do ING, Carsten Brzeski.

Ele disse que a leitura do Ifo mostrou um quadro econômico inalterado, com a economia chinesa ainda sem ganhar impulso, as altas taxas de juros pesando sobre a atividade e a contínua incerteza política em relação à transição energética.

As empresas estavam menos satisfeitas em setembro do que no mês anterior com sua situação atual de negócios, com o subíndice caindo de 89,0 em agosto para 88,7 em setembro.