Dólar sobe em sintonia com exterior e ainda sob efeito do Fed

“Desde o começo de agosto o mercado está com volatilidade mais elevada: ora olha o copo meio cheio, e compra mais risco, ora vê o copo mais vazio, e opera com a perspectiva de aumento de juros nos EUA”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, ainda sob os efeitos da última decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, o dia foi de “copo mais vazio”, com o dólar em alta ante praticamente todas as demais moedas fortes e ante as divisas de emergentes ou exportadores de commodities.

Às 17:12 (de Brasília), o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,35%, a 105,950.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de novembro.