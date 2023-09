DWS pagará US$25 mi para encerrar investigação nos EUA sobre greenwashing e outras questões

A empresa se apresentava como líder em investimentos ESG, mas de agosto de 2018 até o final de 2021 não conseguiu implementar certas políticas relacionadas conforme foram cobradas dos investidores, disse o regulador.

Separadamente, a SEC descobriu que a DWS não conseguiu desenvolver um programa de combate à lavagem de dinheiro de fundos mútuos, conforme exigido por lei. A empresa não dispunha de sistemas que fossem "razoavelmente projetados" para sinalizar possíveis casos de lavagem de dinheiro, disse a agência em uma ordem separada.

A DWS não admitiu ou negou as conclusões da SEC. Um porta-voz disse que a empresa está satisfeita por ter resolvido as questões, observando que mantém as declarações de ESG feitas em suas divulgações financeiras e prospectos de fundos e já tomou medidas para resolver os pontos fracos.

Em julho, a Reuters informou que a SEC estava se preparando para aplicar uma multa à DWS após uma investigação de dois anos sobre alegações de "greenwashing".

Os órgãos reguladores da Alemanha também estão investigando as acusações feitas por um delator de que a empresa pode ter enganado os investidores ao comercializar seus fundos como mais verdes do que realmente eram.

Sob a liderança dos democratas, a SEC se comprometeu a reprimir exageros em credenciais ESG para atrair investidores. No ano passado, ela aplicou multas de 4 milhões e 1,5 milhão ao Goldman Sachs e ao BNY Mellon, respectivamente.