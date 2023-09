Goolsbee, do Fed, diz que inflação alta continua sendo "maior risco" para a economia

Goolsbee disse que o Fed precisará "avaliar" a necessidade de novos aumentos nas taxas.

Mas ele também disse que o debate sobre a fase atual da política monetária do Fed "deixará de ser sobre quanto mais eles vão aumentar e passará a ser sobre quanto tempo precisamos manter a taxa" no nível máximo.

Na semana passada, o Fed manteve sua taxa referencial juros na faixa de 5,25% a 5,5%, com a maioria das autoridades prevendo que será necessário mais um aumento de 0,25 ponto percentual este ano.

Mais notavelmente, eles reduziram pela metade o ritmo em que a taxa de juros deverá cair no próximo ano à medida que a inflação desacelera, com as autoridades projetando apenas meio ponto de cortes no próximo ano, em comparação com um ponto previsto em junho.

