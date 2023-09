Ibovespa tem queda discreta com Vale em dia de volume baixo; Weg sobe

- VALE ON caiu 2,06%, a 66,60 reais, conforme os futuros do minério de ferro recuaram nesta segunda-feira, refletindo receios com o consumo de aço mais fraco do que o esperado na temporada de pico de construção e possíveis restrições à produção de aço durante o inverno na China. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou o dia com uma queda de 2,03%.

- PETROBRAS PN avançou 0,65%, a 34,25 reais, oferecendo algum contrapeso, mesmo com o barril de petróleo Brent fechando quase estável, a 93,29 dólares.

- WEG ON valorizou-se 4,61%, a 36,13 reais, após acordo para comprar ativos de motores industriais elétricos e geradores da norte-americana Regal Rexnord, em uma transação avaliada em 400 milhões de dólares. O Bradesco BBI considerou o anúncio positivo, afirmando que a Weg está expandindo suas operações globais, inclusive nos EUA, o que permite à companhia ganhar participação no mercado externo.

- ELETROBRAS ON subiu 1,73%, a 35,87 reais, também dando uma contribuição positiva relevante. O índice do setor elétrico, por sua vez, cedeu 0,34%.

- CASAS BAHIA ON caiu 13,24%, a 0,59 reais, renovando mínimas históricas, enquanto a rival MAGAZINE LUIZA ON recuou 4,02%, a 2,15 reais, em dia de alta dos juros futuros no Brasil. No caso de Casas Bahia, o papel segue pressionado por incertezas envolvendo a reestruturação da companhia, após uma oferta de ações com desconto expressivo e risco de antecipação de dívida. Analistas do Goldman Sachs também afirmaram em relatório que a visão de investidores brasileiros para o varejo continua relativamente negativa.

- GOL PN perdeu 3,58%, a 6,20 reais, em sessão mais negativa para papéis sensíveis a juros e com a alta do dólar ante o real. O Citi reiterou a recomendação "neutra/alto risco" para as ações da Gol e cortou o preço-alvo dos ADRs de 4,20 para 3,30 dólares. No setor, AZUL PN caiu 2,85%, a 13,98 reais.