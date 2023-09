IRB "voltou ao normal" e meta é estabilizar sinistralidade em cerca de 75%, diz CEO

De lá para cá, a aposta de Falcão, que virou presidente do IRB no final do ano passado, foi a disciplina de capital e a melhora da gestão operacional.

"O IRB voltou ao normal e estamos nos preparando para o ano que vem", disse ele à Reuters em evento do setor de seguros, Fides 2023, no Rio de Janeiro, acrescentando que o impacto de passivos deixados por gestões anteriores é cada vez menor. "Os esqueletos já sumiram do armário, mas de vez em quando pinta algo para gente pagar".

Na semana passada, o IRB divulgou um lucro líquido de 22,3 milhões de reais em julho, em comparação com prejuízo de 58,9 milhões de reais no mesmo mês do ano passado.

Falcão disse que a meta é estabilizar o índice de sinistralidade do IRB em cerca de 75% em 2024. "A tendência é melhorar, e o passado vai ficando pra trás. É viável chegar perto de 75% no ano que vem", afirmou ele.

A sinistralidade total do IRB ficou em 73,6% no segundo trimestre.

Outra meta é concentrar mais as operações na América Latina e alcançar 15% de faturamento na região, contra 10% atualmente, segundo ele. "É aqui que a gente faz diferença, conhece e somos mais importantes. É experiência. Até o segundo trimestre de 2024 chegamos nessa meta", disse Falcão.