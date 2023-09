Lula diz que pretende trabalhar já na segunda-feira após cirurgia no quadril

"Se depender de mim, na segunda-feira... eu estarei no Palácio do Planalto despachando, ou no (Palácio da) Alvorada", acrescentou.

Lula, de 77 anos, tem sofrido com uma artrose na cabeça do fêmur -- um desgaste na cartilagem que reveste a articulação entre o osso da perna e o quadril.

O presidente admitiu ter medo da anestesia, mas citou avanços da medicina para se dizer otimista com o procedimento cirúrgico. Disse ainda que vinha sentindo muitas dores, até mesmo para dormir ou ficar em pé, e explicou que decidiu pela cirurgia para voltar a jogar bola, correr, fazer ginástica e esteira.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu e Maria Carolina Marcello)