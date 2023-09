Minério de ferro cai com fraca demanda e possíveis restrições à produção de aço

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira, com os investidores preocupados com o consumo de aço mais fraco do que o esperado na temporada de pico de construção e com possíveis restrições à produção de aço durante o inverno na China, principal consumidor mundial, em meio ao fim do movimento de reposição de estoques antes do feriado.

O minério de ferro mais negociado em janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) encerrou o dia com uma queda de 2,03%, a 844,5 iuanes (115,55 dólares) a tonelada, o valor mais baixo desde 11 de setembro.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura caiu 4,23%, a 116,05 dólares a tonelada, também o valor mais baixo desde 11 de setembro.