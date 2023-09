Pacheco diz que ainda é possível votar reforma tributária no Senado em outubro

"(O) Congresso definitivamente não será (um empecilho) à agenda econômica", disse o presidente do Senado a jornalistas após participar de evento do setor de seguros no Rio de Janeiro.

"A previsão do senador Eduardo Braga era para início de outubro e aí houve necessidade de discutir mais um pouco e a previsão agora é para o final de outubro", afirmou, questionado se a reforma ainda seria votada dentro do cronograma.

Para Pacheco, "é perfeitamente possível" a Câmara dos Deputados e o Senado atuarem simultaneamente em matérias econômicas, citando como propostas "laterais à reforma que não são menos importante" a MP do Desenrola, o programa de renegociação de dívidas das famílias, e a MP que trata da tributação de fundos fechados, além do projeto que trata dos fundos offshores e de medida de regulamentação do crédito de carbono.

"Todos esses projetos serão deliberados e espero que sejam aprovados", disse.

"Há um sentimento de urgência com relação a todos esses temas para que possamos ter um arcabouço legislativo que dê sistentabilidade fiscal ao regime que votamos."