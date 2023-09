Ritmo de plantio de soja do Brasil iguala marca histórica de 18/19, diz AgRural

Segundo a consultoria, o plantio no Paraná avançou com a "umidade herdada das chuvas da segunda semana de setembro".

"Diante da onda de calor e da redução das precipitações, porém, os paranaenses reduziram um pouco a velocidade conforme a semana avançava, juntando-se aos produtores de outros Estados na espera por melhores condições climáticas", ponderou.

A expectativa é de temperaturas elevadas em grande parte do Brasil até quarta-feira, segundo avaliação da Rural Clima desta segunda-feira. A expectativa é de diminuição do calor mais para o final de semana, à medida que uma frente fria avance.

A Rural Clima disse ainda que as chuvas devem seguir irregulares na região central do país, recomendando cautela de produtores que querem iniciar os trabalhos nesta e na próxima semana.

Já o plantio de milho primeira safra 2023/24 no centro-sul do Brasil alcançou 25% da área estimada até a última quinta-feira, ante 21% registrados na semana anterior e 28% no mesmo período do ano passado, segundo a AgRural.

Os trabalhos seguem concentrados no Sul, disse a consultoria, acrescentando que o ritmo melhorou no Rio Grande do Sul mas ainda há atraso devido ao excesso de chuva.