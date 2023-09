Presidente do BC japonês adverte sobre perspectivas de salários e preços altamente incertas

A chave para as perspectivas da política monetária é se o forte crescimento dos salários e do consumo, em vez das pressões de custo decorrentes do aumento dos custos de importação, se tornará o principal impulsionador da inflação, disse Ueda.

"Estamos vendo alguns sinais de mudança no comportamento de fixação de preços e salários das empresas. Mas há uma incerteza muito grande sobre se essas mudanças se ampliarão", disse Ueda a líderes empresariais na cidade de Osaka, no oeste do Japão, nesta segunda-feira.

De acordo com sua política de controle da curva de rendimento, o BOJ orienta as taxas de juros de curto prazo em -0,1% e limita o rendimento dos títulos públicos de dez anos em torno de zero.

Em uma coletiva de imprensa após a reunião, Ueda disse que o BOJ poderia ajustar o controle da curva de rendimento quando o alcance estável e sustentado de sua meta de inflação de 2% estiver à vista.

Mas o BOJ ainda não tem "uma imagem clara em mente" sobre quando e como poderia abandonar o teto de rendimento ou aumentar as taxas de juros de curto prazo.

"Será um julgamento abrangente", avaliando vários fatores, inclusive as perspectivas salariais, bem como a força do consumo e dos gastos de capital, acrescentou Ueda.