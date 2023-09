Presidente do BCE aposta que manutenção das taxas em níveis recordes reduzirá inflação

No entanto, Lagarde destacou uma modesta suavização em um mercado de trabalho em geral resiliente, o que ajudará a desinflação depois que o rápido crescimento dos salários nominais manteve a pressão sobre os preços.

"O mercado de trabalho está finalmente se ajustando e provavelmente levará um pouco mais de tempo para se ajustar", disse ela à Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. "A criação de empregos no setor de serviços está moderando e o impulso geral está diminuindo."

Os mercados não veem mais aumentos nas taxas com base na premissa de que preocupações com uma desaceleração econômica se tornarão maiores do que a preocupação com a inflação. Os investidores também veem uma pequena chance de um corte nas taxas até junho próximo e veem um corte quase totalmente precificado até julho.

"Os indicadores recentes apontam para um enfraquecimento ainda maior no terceiro trimestre", acrescentou Lagarde.

(Reportagem de Balazs Koranyi)