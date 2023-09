Presidente do Paraguai interromperá negociações Mercosul-UE se não houver acordo até dezembro

"Eu disse ao presidente Lula para encerrar as negociações porque, se ele não encerrar, eu não vou continuar no próximo semestre", declarou Peña em uma entrevista coletiva.

"Vou dedicar o próximo semestre a fechar acordos com outras regiões do mundo com quem, tenho certeza, vamos chegar a um acordo muito rapidamente (...) caso de Cingapura e dos Emirados Árabes Unidos", acrescentou.

Lula tem afirmado que espera concluir este ano as negociações sobre o acordo, que estão suspensas desde 2019 devido, em grande parte, a preocupações ambientais europeias.

Em meados de setembro, o Mercosul apresentou uma contraproposta a um adendo ambiental apresentado pela União Europeia, que Peña chamou de "inaceitável" por acreditar que restringe a capacidade de desenvolvimento de países como o seu.

"O Paraguai tem uma vocação muito forte de integração (...) mas nesse acordo comercial não é mais uma discussão técnica, é uma decisão política e isso não está mais do lado do Mercosul, mas do lado da União Europeia", disse Peña.

Nesta segunda-feira, Lula afirmou que o Vietnã havia expressado seu interesse em chegar a um acordo comercial com o Mercosul, formado também por Argentina e Uruguai, e que apresentaria a questão para ser discutida pelos parceiros sul-americanos.