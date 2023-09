Projeção de crescimento de 2023 tem leve melhora em Focus com poucas alterações

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - A perspectiva de crescimento econômico do Brasil neste ano teve leve melhora na pesquisa semanal Focus, publicada pelo Banco Central nesta segunda-feira, que não trouxe outras grandes alterações nas estimativas dos economistas consultados.

Agora, a mediana das previsões na pesquisa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 2,92% em 2023, contra taxa de 2,89% esperada antes. As expectativas do mercado em torno do desempenho econômico do país têm melhorado ao longo dos últimos meses, depois de leituras surpreendentemente resilientes do PIB nos dois primeiros trimestres.