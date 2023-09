Tebet cita risco de bloqueio orçamentário "significativo" a depender de gasto obrigatório em saúde

"Acredito que a boa política vai imperar no sentido de saber interpretar a Constituição à luz do interesse maior da sociedade brasileira", ponderou a ministra.

A programação de receitas e despesas do governo, atualizada na semana passada, não incluiu em suas projeções uma previsão de despesa maior com saúde e educação neste ano após a revogação do teto de gastos, que pode incrementar o piso de desembolsos para essas áreas em até 20 bilhões de reais, a depender de decisão do Congresso em projeto de lei que trata do tema.

O argumento é que ainda há incertezas em relação ao cálculo.

Enquanto o teto de gastos previa que as despesas em saúde e educação deveriam ser corrigidas pela inflação, a regra anterior, que voltou a valer com o novo arcabouço fiscal, sancionado no final de agosto, obriga o governo a aplicar 15% de sua receita corrente líquida nessas áreas.

Segundo Tebet, ainda não está claro se o governo terá que cumprir o mínimo constitucional em seu todo este ano -- o que classificou como o "pior cenário" --, se o cumprimento poderá ser proporcional ao tempo de vigência do arcabouço em 2023 ou se ele será poderá ser liberado da regra este ano.

A ministra afirmou que o governo ainda decidirá se fará uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre o assunto. Também acompanha andamento de projeto de lei no Congresso que pode, na prática, reduzir os gastos mínimos em saúde este ano ao definir que o cálculo deve ser feito tendo como referência a receita corrente líquida prevista no projeto orçamentário, que era menor.