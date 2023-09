Wall St abre em baixa por preocupações com juros elevados

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta segunda-feira, já que as preocupações com a possibilidade de a taxa de juros permanecer alta por mais tempo mantinham o rendimento do Treasury de 10 anos em alta.

Enquanto isso, os investidores aguardavam dados econômicos e os comentários de autoridades do Federal Reserve ao longo da semana.

O Dow Jones caía 0,17% na abertura, para 33.907,59 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,22%, a 4.310,62 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,30%, para 13.172,54 pontos.