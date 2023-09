Weg ampliará presença global com aquisição de ativos da Regal Rexnord

A Weg anunciou mais cedo a compra de 10 fábricas em sete países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Holanda e Canadá), além de filiais comerciais em 11 mercados, da Regal Rexnord por cerca de 400 milhões de dólares. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2024, quando a Weg fará o pagamento aos vendedores.

A aquisição vai ampliar a base de pessoal da Weg em cerca de 2.800 funcionários, afirmou Kuba, evitando comentar sobre eventuais processos de demissão após a conclusão da operação.

A empresa também vai manter as marcas Marathon, Cemp e Roto, adquiridas da Regal Rexnord. "Vamos manter porque estamos adquirindo marcas muito tradicionais", disse Kuba.

As ações da Weg lideravam as altas do Ibovespa nesta segunda-feira, avançando cerca de 5% às 12h40.

Analistas do Safra afirmaram que o negócio traz repercussões positivas para a Weg. "Ao incorporar marcas reconhecidas e linha de produtos complementares, a companhia incentiva sua expansão internacional enquanto mantém um crescimento contínuo e sustentável", afirmaram.

Já a equipe do Goldman Sachs considerou o negócio como uma "notícia positiva estrategicamente, uma vez que pode fazer a Weg expandir sua exposição a mercados com moedas fortes, diversificar seu portfólio de vendas e proteger a companhia da volatilidade macroeconômica do Brasil".