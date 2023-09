Ações da China e de Hong Kong caem devido a preocupações econômicas e tensões geopolíticas

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta terça-feira uma vez que as preocupações econômicas e as tensões geopolíticas pesaram sobre o sentimento, com poucas negociações antes do feriado do Dia Nacional da China.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,58%, enquanto o índice de Xangai teve baixa 0,43%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,48%.

A maioria dos setores caiu na China. O setor bancário teve queda de 0,4% e o índice de Defesa perdeu 1,1%.