Acordo entre Vale e Porto Açu pode atrair US$1 bi para planta de HBI com foco em baixo carbono

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale e o Porto do Açu assinaram um acordo para estudar a construção de um complexo industrial no Estado do Rio de Janeiro que visa a fabricação de produtos de minério de ferro de baixo carbono, cujo projeto poderá atrair 1 bilhão de dólares para a construção de uma planta de HBI ("hot briquetted iron"), disseram executivos da Prumo Logística, proprietária do porto.

A expectativa é que o complexo, que a Vale tem chamado de "mega hubs", entre em operação no Porto do Açu em 2028, com pelo menos uma planta com capacidade para produzir cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano de HBI, um pequeno tijolo compacto com alto teor de ferro para abastecer inicialmente siderúrgicas no Brasil que visam fabricar aço de baixa emissão de carbono.