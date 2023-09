Alibaba dá início a reestruturação com plano para listar unidade de logística em Hong Kong

No entanto, o Alibaba, que detém uma participação de 69,54% na Cainiao, continuará a deter mais de 50% das ações da empresa e permanecerá como uma subsidiária da empresa após a cisão, acrescentou o grupo.

A Reuters informou em maio que a Cainiao pretende levantar entre 1 bilhão de dólares e 2 bilhões de dólares. Desde que o Alibaba cofundou a Cainiao em 2013 com parceiros, incluindo o conglomerado Fosun Group e algumas empresas de logística, a unidade se tornou um importante provedor de logística por si só na China, atendendo a clientes terceirizados, bem como ao Alibaba.

A Cainiao disse em seu prospecto que o Alibaba contribuiu com cerca de 30% de sua receita total em seus anos de relatório financeiro entre 2021-2023 e nos três meses até o final de junho. Por sua vez, a receita da Cainiao foi responsável por cerca de 10% da receita da Alibaba no último trimestre.

Os negociadores disseram que esperam que o IPO da Cainiao, que deverá ser seguido pela estreia no mercado de outras unidades do Alibaba no curto prazo, reanime as atividades lentas de captação de recursos em Hong Kong.

A Cainiao precisará se apresentar à Comissão Reguladora de Títulos e Valores Mobiliários da China dentro de três dias úteis após seu registro de IPO em Hong Kong e receber a aprovação do órgão regulador antes de prosseguir com a oferta.

A Cainiao indicou Citigroup, Citic Securities e JPMorgan para serem os patrocinadores conjuntos de seu IPO.