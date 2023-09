BC defende "atuação firme" para baixar inflação enquanto diretores divergem sobre dinâmica de preços

"Alguns membros enfatizaram em particular a composição benigna recente da inflação e a queda na inflação de serviços, enquanto outros enfatizaram que os fundamentos subjacentes para a dinâmica da inflação de serviços, em particular a resiliência da atividade econômica e do mercado de trabalho, ainda não permitem extrapolar com convicção o comportamento benigno recente", disse.

Ao debater o fato de as expectativas estarem acima da meta, o Comitê avaliou que entre as possíveis razões estariam as preocupações no âmbito fiscal, receios com a desinflação global e a possível percepção por parte de analistas de que o Copom poderia se tornar mais leniente no combate à inflação.

"O Comitê avalia que a redução das expectativas virá por meio de uma atuação firme, em consonância com o objetivo de fortalecer a credibilidade e a reputação tanto das instituições como dos arcabouços econômicos", afirmou.

O BC decidiu na semana passada fazer um novo corte de 0,50 ponto percentual na Selic, a 12,75% ao ano, e afirmou que sua diretoria antevê reduções equivalentes nas próximas reuniões, em comunicado que voltou a incorporar alerta sobre a questão fiscal e apresentou projeções piores da autoridade monetária para a inflação.

De acordo com a ata, a elevação das projeções do BC para a inflação futura se justificou pela visão de que houve um aperto no hiato do produto -- margem que a atividade do país tem para crescer até atingir sua capacidade máxima -- acompanhado de elevação da cotação do petróleo, depreciação cambial e redução da percepção de mercado sobre a trajetória da Selic.

O documento apontou que a decisão de cortar a taxa básica em 0,50 ponto e manter esse ritmo nas próximas reuniões conjuga firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro lado, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais.