Bolsonaro virá réu na 1ª instância por suposta incitação a estupro

Por Pedro Fonseca

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro virou réu em ação que tramita na Justiça do Distrito Federal por suspeita de incitação ao crime de estupro devido a uma declaração contra a deputada Maria do Rosário (PT-RS) quando ele também era parlamentar em 2014.

Em sua decisão, o juiz Omar Dantas Lima, da 3ª Vara Criminal de Brasília, ratificou todos os atos do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ação, incluindo o recebimento da denúncia contra o ex-presidente, informou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) nesta terça-feira.