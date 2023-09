China afirma que otimizará estrutura econômica e aprofundará reforma

PEQUIM (Reuters) - A China otimizará ainda mais sua estrutura econômica, aprofundará a reforma e receberá mais empresas norte-americanas para investir no país, disse o vice-presidente da China, Han Zheng, nesta terça-feira, em uma reunião com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson.

"As relações entre a China e os EUA são as relações bilaterais mais importantes do mundo atualmente", disse Han em conversas em Pequim.

Ele acrescentou que a China e os EUA devem fortalecer a cooperação, promover a recuperação econômica global e enfrentar os desafios globais.