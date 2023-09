Consumo de energia no Brasil aumenta 3,9% em agosto, diz CCEE

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo nacional de energia elétrica cresceu 3,9% em agosto na comparação anual, para cerca de 66 mil megawatts médios, com impulso das altas temperaturas e de uma maior atividade de setores industriais, segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A maior taxa de crescimento foi observada no mercado regulado, no qual residências e pequenas empresas têm seu fornecimento de energia atendido pelas distribuidoras. O consumo nesse mercado expandiu 5,0% ante agosto de 2022, puxado pelo maior uso de equipamentos de refrigeração devido às temperaturas mais elevadas no período.

Já no mercado livre, no qual indústria e grandes empresas contratam sua energia, o avanço do consumo foi de 2,2%, influenciado por um aumento da atividade de alguns setores da economia, com destaque para o comércio e a indústria de minerais metálicos, e pelo movimento intenso de migração de novos consumidores vindos do ambiente regulado.