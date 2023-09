Copom tem sido corajoso ao explicitar debates do colegiado, diz Galípolo

Em ata publicada nesta terça, o BC defendeu uma "atuação firme" para baixar a inflação, mostrando preocupação com as expectativas de mercado para os níveis de preços, além de apontar divergência entre diretores da autoridade monetária em relação à dinâmica de preços, principalmente no setor de serviços.

Segundo o documento, alguns diretores enfatizaram a dinâmica benigna de preços e a queda da inflação de serviços, enquanto outros ressaltaram que ainda não é possível extrapolar com convicção o comportamento positivo recente diante de fatores como a resiliência da atividade e do mercado de trabalho.

INFLAÇÃO

Na apresentação, Galípolo afirmou que o resultado do IPCA-15 de setembro veio com número geral "surpreendendo positivamente", e citou comportamento positivo recente em serviços, apesar de alguma surpresa em dados do mês.

"A gente vê uma desinflação em alimentos, a gente vê industriais também com bom comportamento. Mesmo serviços, que a gente teve um pouquinho de surpresa nesse IPCA-15 em alguns indicadores que costumam ser mais voláteis mesmo, mas na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) a gente tinha inclusive serviços subjacentes dando uma surpresa positiva", disse em evento do banco Safra.

O IPCA-15 acelerou a alta em setembro diante da pressão do aumento dos preços da gasolina, e a taxa em 12 meses chegou a 5,0% em meio ao processo de redução da taxa básica de juros pelo Banco Central.